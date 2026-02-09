Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, ilk turda elendi 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

Göster Hızlı Özet Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

İpcioğlu 98 metrelik atlayışıyla 44'üncü, Bedir ise 87 metreyle sıralamada geri kaldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda heyecan yaşanıyor. İtalya'daki oyunların 3. gününde kayakla atlama erkekler normal tepe ilk tur müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı. FİNALE KALAMADILAR Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, ilk turda 98 metrelik atlayışıyla 111,1 puan alarak 44'üncü sırayı elde etti. Kariyerindeki ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 87 metre mesafeye giderek 93,1 puan topladı. İlk 30'a giremeyen milli kayakçılar, final turuna kalamadı. 14 ŞUBAT'TA BİR KEZ DAHA MÜCADELE EDECEKLER Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 14 Şubat Cumartesi günü erkekler büyük tepe yarışlarında mücadele edecek.

Emre Belözoğlu: Oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok

Sadettin Saran: Bizim işimiz sahada