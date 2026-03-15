Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki yarışları iptal etti

Formula 1, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerini nisan ayında düzenlemeyecek.

FORMULA 1'DEN AÇIKLAMA

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.