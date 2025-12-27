Galatasaray, Judo Süper Lig şampiyonu oldu

- Galatasaray, Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında şampiyon oldu.
- Ankara'da düzenlenen organizasyona 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.
- Galatasaray'ı Konya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyespor takımları takip etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında heyecan yaşandı.
Türkiye Judo Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından şampiyonluğa Galatasaray ulaştı.
MADALYA KAZANANLAR
1. Galatasaray
2. Konya Büyükşehir Belediyespor
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt
3. İzmir Büyükşehir Belediyespor