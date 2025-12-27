Milan Baros, Fenerbahçe derbisini unutamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Milan Baros, Süper Lig’in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı ve 3-0 yendiği Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izlemişti.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitmiş ve burada tezahüratlara katılmıştı.

Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirmişti.

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ OLACAKTI"

Bu gelişmelerin ardından Milan Baros, sarı-kırmızılıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

2011-2012 sezonunda Kadıköy'de 2-2 biten Fenerbaçe derbisindeki son pozisyonda kaçırdığı golü yorumlayan Milan Baros, o pozisyonu unutamadığını söyledi.

Çek yıldız, "O pozisyon bazen internette önüme çıkıyor her zaman gol olmamasının çok üzücü olduğunu söylüyorum. Evet, gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Fenerbahçe deplasmanında son dakikada galibiyet golünü atmak kariyerimin en önemli anlarından biri olacaktı. Gerçekten büyük derbi. Kariyerim boyunca Liverpool-Everton, Aston Villa-Birmingham gibi birkaç derbi oynadım ama bu derbi aynı, taraftarlar arasında gerçekten çok çekişmeli." dedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

"YAŞADIĞIMIZ ŞAMPİYONLUK İNANILMAZDI"

Aynı sezon Fenerbahçe'nin stadyumunda şampiyon olduklarını hatırlatan Baros, "Kadıköy'de yaşadığımız şampiyonluk inanılmazdı. Maçtan sonra soyunma odasında iki ya da üç saat kadar bekledik. Bize kupayı verdiler, ışıklar çoktan kapatılmıştı. İki ya da üç saat sonra şampiyonluğu kutlamak için sahaya çıktık. Biraz garipti ama Fenerbahçe'nin stadı olduğu için keyif aldık ve kutladık." ifadelerini kullandı.

"ODAMDA TURUNCU OLANI VAR"

Milan Baros, Galatasaray'ın en sevdiği formasının kendi döneminde çıkan turuncu forması olduğunu söyledi.

Giydiğim tüm Galatasaray formalarını seviyorum. Eğer kalbinde Galatasaray arması varsa, onu çok seversin... Evimde odamda turuncu olanı var.

GALATASARAY'DA 4 SEZON OYNADI

Galatasaray’da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig’de gol kralı oldu.

Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.