Dorgeles Nene, takma adını açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Avusturya ekibi Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, önemli açıklamalara imza attı.

Nene, kulübün YouTube hesabındaki soru-cevap etkinliğinde gelen sorulara yanıt verdi.

"EN YETENEKLİ BARTUĞ"

"Takımdaki en yetenekli oyuncu?" sorusunu yanıtlayan Nene, şunları dedi:

Çok fazla yetenekli oyuncu var takımda. Bartuğ'u söyleyebilirim, takımdaki genç oyunculardan, Bartuğ diyorum.

"EN ÇALIŞKAN BARTUĞ VE LEVENT"

"Takımdaki en çalışkan oyuncu" sorusuna Dorgeles Nene, şu cevabı verdi:

Aynı aslında, çok çalışkan bir oyuncu Bartuğ ve Levent.

"MALİLİ NEYMAR"

"Takma adın var mı?" sorusuna Nene, şu yanıtı verdi:

Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar.

"AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

"Boş zamanlarında ne yapıyorsun?" sorusunu hücum oyuncusu şöyle yanıtladı:

Özel bir şey yapmıyorum, ailemleyim sürekli olarak. Antrenmanı bitirdikten sonra çocuğumu okuldan alıyorum. Sonra eve geçip birlikte zaman geçiriyoruz ailemle. Çok farklı şeyler yaptığım söylenemez.

"GERİ GETİRMEK İSTERDİM"

"Hangi süper gücün olsun isterdin?" sorusu karşısında Nene, şu sözleri sarf etti:

Babamı geri getirmek isterdim.

"MÜTEVAZI OL"

"Aldığın en iyi tavsiye?" sorusu karşısında Nene, şöyle konuştu:

Alçakgönüllülük zafer ve ihtişam getirir. Diğeri de mütevazı ol.

"BURADAN ETKİLENDİM"

"En çok etkilendiğin stadyum?" sorusuna Dorgeles Nene, şu cevabı verdi:

Burası. Ben Salzburg'dan geldim, iki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım, buradaki atmosfer gerçekten çılgınca.

"FENERBAHÇE'DE GURUR DUYDUM"

"En çok gurur duyduğun an?" sorusunu Nene, şöyle yanıtladı:

Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi.

"BENİM PROFESYONEL FUTBOLCU OLUŞUMU GÖREMEDİ"

"En çok pişman olduğun an?" sorusuna Nene, şu yanıtı verdi:

Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi. Çünkü ben küçük yaşlardayken sürekli bana eşlik ederdi, yardımcı olurdu ve ve profesyonel bir futbolcu olmamı isterdi. Ben şu anda profesyonel bir futbolcuyum ama benim profesyonel futbolcu oluşumu göremedi. Bu benim üzüldüğüm bir durumdur.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.