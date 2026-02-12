İrem Dursun, kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 103'üncü oldu

- İrem Dursun, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 103'üncü oldu.
- Yarışta İsveçli Frida Karlsson altın madalya kazandı.
- Karlsson'un ardından Ebba Andersson gümüş, Jessie Diggins bronz madalya aldı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 6. gününde kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
İlk kez olimpiyatlara katılan milli sporcu İrem Dursun, 31 dakika 26.8 saniyelik derecesiyle 103'üncü sırayı elde etti.
FRIDA KARLSSON İKİNCİ ALTIN MADALYASINI ALDI
İsveçli Frida Karlsson, bu kategoride 22.49.2'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı.
Bir diğer İsveçli sporcu Ebba Andersson, 46.6 saniye geride gümüş, ABD'li Jessie Diggins ise 49.7 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.