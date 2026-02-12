Davis Cup Dünya Grubu 1'de Türkiye'nin rakibi Arjantin oldu

- A Milli Erkek Tenis Takımı, 2026 Davis Cup Dünya Grubu 1'de Arjantin ile eşleşti.
- Dünya Grubu 1 maçları, Arjantin'in ev sahipliğinde 8-20 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
- Galibiyet elde eden 13 ülke, 2027 Davis Cup Qualifiers 1. turuna yükselecek.
Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Grubu 1'de mücadele etmeye hak kazanan A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi belli oldu.
Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği kura çekimi sonuçlarına göre Türkiye, Arjantin ile eşleşti.
EV SAHİBİ ARJANTİN
Dünya Grubu 1 mücadeleleri 8-20 Eylül 2026 tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Eşleşmeler sonucunda galip gelen 13 ülke, 2027 Davis Cup Qualifiers 1. turuna yükselme hakkı elde edecek. Kaybeden 13 ülke ise 2027 World Group I Play-Off karşılaşmalarında yer alacak.