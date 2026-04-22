Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda milli halterci Kaan Kahriman mücadele etti.

Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 156 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

SİLKMEDE BEŞİNCİ, TOPLAMDA DÖRDÜNCÜ OLDU

Milli sporcu, silkmede 181 kiloyla beşinci olurken, toplamda 337 kiloluk derecesiyle organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.