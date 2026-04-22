Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını noktaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI
Kondisyon ve taktik idmanı yapan futbolcular, ısınma koşuları ve duran top çalışmasının ardından taktik çift kale maçla günü noktaladı.
BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU ALANYASPOR
Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi yarın 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Tur atlayan ekip, yarı finalde Konyaspor'un rakibi olacak.
