Katar, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için başvurdu

Katar Olimpiyat Komitesi, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapmak üzere Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Açıklamada, gelişmiş spor tesisleri, dünya standartlarındaki altyapısı ve deneyimli organizasyon kapasitesiyle Katar’ın 2036 Oyunları’na hazır olduğu vurgulandı. Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Adaylık Komitesi Başkanı Şeyh Cuan bin Hamed Al Sani, “Adaylığımız, sporun halklar arasında anlayış ve barışı teşvik eden bir platform olduğu yönündeki ulusal vizyonumuzu yansıtıyor.” dedi.

"BARIŞ İÇİN SPOR"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise bu başvurunun sadece bir ev sahipliği talebi olmadığını, Katar’ın “barış için spor” anlayışını benimsediğini ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle desteklenen altyapısıyla bunu güçlendirdiğini belirtti.

Adaylık sürecinin, Katar’ın büyük spor organizasyonlarındaki başarılı deneyiminin devamı olduğunu söyleyen Al Sani, özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası’nın uluslararası alanda büyük övgü topladığını ve Katar’ın izleyicilere güvenli, konforlu bir ortam sunduğunu ifade etti.

Katar, ev sahibi seçilmesi halinde Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk Orta Doğu ve Körfez ülkesi olacak.

Daha önce 2006 Asya Oyunları, 2015 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2022 FIFA Dünya Kupası, 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası ve 2025 Masa Tenisi Dünya Şampiyonası gibi uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan Katar, 2025 FIFA Arap Kupası, 2026 Dünya Atıcılık Şampiyonası, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası ve 2030 Asya Oyunları gibi önemli organizasyonları da düzenlemeye hazırlanıyor.