El Bilal Toure'nin 2 maç men cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) aldığı kararları duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle El Bilal Toure'ye verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği duyuruldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ'A VERİLEN CEZA ONANDI

Ayrıca kurul, Beşiktaş Kulübü'ne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını da onadı.

Aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın da itirazının reddedildiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN CEZASI ONANDI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını onadı.

RİZESPOR'UN CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Kurul, Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a kulüp sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasında indirime gitti.

İndirim sonrasında Bakır'ın cezası 7 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon lira olarak düzeltildi.

Ayrıca Rizespor Kulübü'ne aynı gerekçeyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezası da yapılan indirimle 1 milyon 350 bin lira oldu.