Kuzey Tunçelli'den Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

TEBRİK EDİLDİ

Federasyon, başarısından ötürü milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Şampiyonu olan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak mesajında, şu ifadelere yer verdi: