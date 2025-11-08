Merve Dinçel Kavurat: Eşimin bana olan inancı en büyük motive kaynağım oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Kulübü, Çin'in Wuxi kentinde gerçekleşen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'na 5 sporcu gönderdi.

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat da 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Kavurat, kazandığı başarısıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çok fazla çalıştığını ve emek verdiğini belirten Merve Dinçel Kavurat, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.

Kavurat, "2023 yılında 49 kilo ile dünya şampiyonu olmuştum. Şu an ise 53 kiloda dünya şampiyonu oldum. 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldım ama benim için talihsiz geçmişti. O yüzden bu madalya için çok fazla çalıştım, çok emek verdim ve sonunda bu başarıya ulaştım. Açıkçası benim için çok yoğun bir süreçti. Çünkü bir kere yenildikten sonra yeniden profesyonel bir sporcunun başarıyı yakalaması, psikolojik olarak toparlanması, mental olarak kendini iyi hissetmesi gerçekten uzun bir süreç. Bunları kendi antrenörlerimle, ailemle başardığım için çok mutluyum. Bunun sonucu da altın madalya oldu" şeklinde konuştu.

"DESTEK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Profesyonel sporcuların zaten kendilerinin iyi sporcular olduklarını bildiğini ama bazen psikolojik olarak çok yıprandıklarını dile getiren milli tekvandocu, "Bu süreçte de destek almamız gerekiyor. Ben kendi antrenörüm Emre Arslan Erdem'den çok güç aldım. Eşimden, ailemden çok güç aldım. Eşimin ailesi bana çok destek oldu. Gerçekten beni ayağa kaldırabilmek için bir aile seferber oldu. Eşimin bana olan inancı en büyük motive kaynağım oldu. Çünkü bana hep 'Bugüne kadar gördüğüm en iyi kadın tekvandocu sensin' derdi." diye konuştu.