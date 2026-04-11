Milli badmintonculardan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı

İspanya'nın Huelva kentindeki Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, finalde Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Steova ikilisi ile karşılaştı.

Milli sporcular, final müsabakasında 21-11 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

NESLİHAN, BRONZ ALDI

Tek kadınlar kategorisinde Neslihan Arın, yarı finalde İskoçyalı rakibi Kirsty Gilmour'a 21-16, 14-21 ve 11-21'lik setlerle 2-1 yenilerek bronz madalya kazandı.

MADALYA SAYISI 7'YE ÇIKTI

Türkiye'nin, büyükler Avrupa badminton şampiyonalarındaki madalya sayısı 7'ye (1 gümüş, 6 bronz) yükseldi.