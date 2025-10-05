Milli karateciler, Malezya'da 3 madalya aldı

Malezya'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında heyecan yaşandı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre 82 ülkeden 1061 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

KADİR'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye'nin 10 sporcu ile temsil edildiği organizasyonda erkekler kumite +84 kiloda yarışan Kadir Furkan Genç, gümüş elde etti.

YUSUF VE UĞUR BRONZ MADALYA ALDI

Erkekler kumite 84 kiloda yarışan Yusuf Eren Temizel ile yine aynı kategoride mücadele eden Uğur Aktaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

"KAZANILAN HER MADALYA VERİLEN EMEĞİN, DİSİPLİNİN VE İNANCIN BİR SONUCUDUR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, elde edilen derecelerden büyük memnuniyet duyduğu belirtti.

Milli sporcuları tebrik eden Taşdemir, "Sporcularımız her turnuvada olduğu gibi Malezya'da da ülkemizi en güçlü şekilde temsil etti. Kazanılan her madalya verilen emeğin, disiplinin ve inancın bir sonucudur. Kadir Furkan Genç'i, Yusuf Eren Temizel ve Uğur Aktaş'ı yürekten kutlar, antrenörlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.