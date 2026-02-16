Abone ol: Google News

Kayserispor 10. kez berabere kaldı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10. kez berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 11:50
  • Kayserispor, Süper Lig'de 22 maçta 10 kez berabere kaldı.
  • Alanyaspor’dan sonra ligin en fazla berabere kalan takımı konumundalar.
  • Bu sezon oynadıkları 10 maçın 7'si 1-1, 2'si 0-0, 1'i ise 2-2 bitti.

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Kayserispor, oynadığı 22 maçta sadece 2 kez kazanırken 10 kez berabere kaldı.

Alanyaspor’dan sonra ligin en fazla berabere kalan takımı olan sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir lig maçını golsüz noktaladı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI OLDU

Kayserispor, bu sezon oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe (2), Alanyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarından eşitlikle ayrıldı.

Bu maçların 7’si 1-1 biterken, 2’si 0-0, 1’i de 2-2 bitti.

