Kayserispor 10. kez berabere kaldı

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulamayan Kayserispor, oynadığı 22 maçta sadece 2 kez kazanırken 10 kez berabere kaldı.

Alanyaspor’dan sonra ligin en fazla berabere kalan takımı olan sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir lig maçını golsüz noktaladı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI OLDU

Kayserispor, bu sezon oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe (2), Alanyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarından eşitlikle ayrıldı.

Bu maçların 7’si 1-1 biterken, 2’si 0-0, 1’i de 2-2 bitti.