Milli yüzücüler Portekiz'de gümüş madalya aldı

AA & Ensonhaber

Milli yüzücü Selin Hürmeriç ile Ayça Boru, Portekiz'de yarıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporculardan Selin Hürmeriç ile Ayça Boru düet kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.

Hürmeriç ve Boru, gümüş madalya kazandı.

HÜRMERİÇ, ALTIN KAZANMIŞTI

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, organizasyonda solo kategorisinde dün altın madalyanın sahibi olmuştu.