Muhammed Furkan Özbek: 3 ayda 12 kilo verdim

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak 2025 dünya şampiyonu olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in başarısı için ASKİ Spor Kulübü'nde pasta kesilerek, kutlama yapıldı.

"GÜZEL ÇALIŞTIK"

Güzel bir dünya müsabakası geçirdiğini belirten Furkan Özbek, "Bilerek ve isteyerek uzun bir süreçte güzel çalıştık. Halterde uluslararası federasyonlar tarafından yeni sıkletler belirlendi ve yeni sıklet için ya kilo vermem ya da kilo almam gerekiyordu. Olimpik sıklette yarışmak için 65 kiloya düşmeye karar verdiğimiz zaman 12 kilo vermem gerekiyordu ve 3 ayımız vardı, biz bunu gerçekleştirdik. Profesyonel bir şekilde diyet yaparak 3 ay içinde 12 kiloyu kas kaybı yaşamadan verdim ve Norveç'te yapılan Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda çok iyi yarışıp, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon oldum, üstüne bir de rekor kırmak daha mutlu etti, daha da gururlandırdı. 15 yıl sonra rekorla gelen bir şampiyonluktu, bu şampiyonluk antrenörlerimizle birlikte yoğun çalışmakla oldu. Çok da güzel bir kamp geçirdik." diye konuştu.

"BİZE NASİP OLDU"

Yarışmaya gitmeden önce rekor kırma hedefinin bulunduğunu aktaran Furkan, "Aslında bu rekoru biraz daha garantici olmak için koparmada yapmak istiyordum ama silkmede ve toplamda nasip oldu, kafamızda böyle bir düşünce vardı podyum arasında da bunun tartışmasını antrenörlerimiz birlikte yapıyorlardı ve gelip söylediler. Dediler ki 'son hakkın, dünya rekoru, hem şampiyonluğu alıyoruz hem rekor kırıyoruz' diye. Şükür dünya rekorunu kırabilmek de bize nasip oldu." dedi.

"TEK HEDEFİM REKOR VE ŞAMPİYONLUKTU"

Çok fazla kilo verdiği için bacaklarında sıkıntı yaşadığını dile getiren ay-yıldızlı şampiyon halterci, "Son hakkımda bacağımdaki acıyı o anda ilmek ilmek çok fazla yaşadım ama çok şükür dişimi sıkıp yapmak nasip oldu. Rekor ve dünya şampiyonluğu bu süreci çok anlamlı kıldı, hedefe çok iyi odaklanmıştık, gerçekten çok istiyordum, elimden gelen her şeyi yaptım. Yarışma esnasında da tecrübesiz değildim, heyecan yapmadım, sakin kaldım, kimseyle ilgilenmedim, tek hedefim rekor ve şampiyonluktu." şeklinde görüş belirtti.

"ŞİFREYİ ÇÖZDÜM BEN"

Yarıştığı bıranşın efsane isimleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu çocukluğundan beri rol model aldığını da vurgulayan Furkan, "İnşallah bu kadar büyük efsaneler arasında benim adım da gelecekte anılabilirse benim için asıl zaman büyük gurur ve anlam olur. Çok güzel bir motivasyon yakaladım bu motivasyonu aynen bu şekilde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar devam ettireceğim, çünkü şifreyi çözdüm ben." dedi.

"EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜKLE ŞAMPİYON OLDUM"

Bir soru üzerine dünya şampiyonasının ilk defa yeni sıkletlerle yapıldığını da anlatan ay-yıldızlı halterci, "Bu dünya şampiyonasında ilk defa yeni sıkletler vardı ve ben tabiri caizse ezici bir üstünlükle şampiyon oldum. İkinci olan Kuzey Koreli rakibime 9 kilo fark attım zaten büyükler dünya şampiyonasında şampiyon olabiliyorsanız, üstüne rekor kırabiliyorsanız bu zaten olimpiyatta ilk 3'ün içinde yer alabileceğinizin en büyük işaretlerinden birisi, biz bu işareti gördük. Umarım bu ışığın peşinde giderek bu sefer tecrübelerimi de kullanarak olimpiyatta şampiyon olmayı gerçekten istiyorum çünkü bunu 2024'te gördüm çok minik bir farkla kaçırdım." ifadelerini kullandı.

"15 YILDIR BU BRANŞLA İLGİLENİYORUM"

Arkasında verilen emekler için de Muhammed Furkan, "Çocukluğumla birlikte 15 yıldır bu branşla ilgileniyorum. Yıldızlarda, gençlerde bir çok madalyam oldu. Rakiplerimle birlikte ben de büyüdüm, son 7 senemiz tamamen olimpiyat düşüncesiyle geçti." dedi.

"ENERJİK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yediğine, içtiğine ve antrenmanlarda sakatlık yaşanmamasına çok önem verdiğini de dile getiren Furkan, "Moral ve mental olarak enerjik olmaya çalışıyorum, müzik dinleyerek ve dans ederek antrenman yapıyorum ve işe de yarıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Muhammed Furkan için üzerinde şampiyonluk fotoğrafının da olduğu yaş pasta kesildi ve kutlama yapıldı.

"EMİN ADIMLARLA GİDİYOR"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da Muhammed Furkan'ın bu dünya şampiyonluğunun ayrıca önemli olduğunu belirterek "Türkiye'ye 15 yıl aradan sonra halterde dünya şampiyonluğunu getirdiği için kendisini kutluyorum, 2028 Olimpiyatlarına emin adımlarla gidiyor, Norveç'te çok güzel bir mücadele verdi. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu vardı, son olimpiyatlara da beraber gittik olimpiyatlarda da umutluyduk ama orada biraz da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Tabii her zaman Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu konuşuyorduk artık şunu da görüyoruz Muhammed Furkan gibi kardeşlerimiz de inşallah Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi gençlerimize rol model olacak." diye konuştu.

"İNŞALLAH LOKOMOTİF OLACAK"

Özellikle ASKİ Spor Kulübü bünyesinden halterde Muhammed Furkan gibi yeni bir ismin çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çakmar, "Biz her zaman güreşin lokomotif olduğunu söylüyorduk ama şuan halterde son Avrupa şampiyonasında 8 altın madalya aldık, Muhammed Furkan rekor kırarak dünya şampiyonu oldu, Yusuf Fehmi Genç de dünya üçüncüsü oldu. İnşallah halterde lokomotif olacak. Biz ASKİ Spor Kulübü olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın öncülüğünde, onun teveccühü ve yatırımlarıyla büyük başarılar geldi. Son 5 yılda halterde, güreşte, judoda, para atletizmde büyük başarılar kazandı." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Paralimpik sporcuların da önemli başarılar kazandığını hatırlatan Çakmar, "5 gün içerisinde Muhammed Furkan'ın yanı sıra para atletizm özel sporcularda Aysel Önder de dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Ebrar Keskin güllede dünya ikincisi oldu. Fatma Damla Altın da kendi rekorunu kırarak dünya ikincisi oldu. Güreşte iki bronz madalya kazandık. ASKİ spor bütün branşlarda lokomotif olarak Türk sporuna, Ankaramıza, milletimize hizmet vermeye devam edecektir. Çocukluğumuzda televizyondan Naim Süleymanoğlu, Hamza Yerlikaya, Halil Mutlu onları izlerdik, şimdi de yeni gençler bizim umudumuz. İnşallah onlar da gençlerin yolunu açacak, biz bunu güreşte yaptık. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile beraber, burada 800'ün üzerinde çocuğa güreşte hizmet veriyoruz. İnşallah halterde de Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi ile aynı projeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.