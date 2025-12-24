Beşiktaş, Niners Chemnitz'e kaybetti

- Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında Niners Chemnitz'e deplasmanda 97-95 yenildi.
- Chemnitz, maç boyunca üstünlüğünü koruyarak son dakika farkının kapanmasına rağmen galip geldi.
- Beşiktaş, grupta toplam 4. mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi ekip Niners Chemnitz 6. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında Alman kulübü Niners Chemnitz ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip, Chemnitz kentindeki Messe Chemnitz Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23, ilk yarısını ise 53-44 önde bitirdi.
Son 10 dakikaya 8 sayılık (77-69) üstünlükle giren Niners Chemnitz, farkın kapanmasına engel olamasa da maçı 97-95 kazanmayı başardı.
EN SKORER İSİM SOW OLDU
Niners Chemnitz'de Sow, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Zizic 23 sayı, 10 ribaunt, Vitto Brown ve Mathews 20'şer sayıyla oynadı.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 2'NCİ YENİLGİ
Siyah-beyazlılar grupta peş peşe 2'nci, toplam 4. mağlubiyetini yaşadı. Niners Chemnitz ise 6. galibiyetini aldı.