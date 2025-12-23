Abone ol: Google News

Süper Lig'den 7 takım PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor PFDK'ya gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 23:55
  • TFF, Süper Lig'den Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.
  • Sevklerin nedeni 17. haftada yapılan ihlaller, çirkin tezahürat ve saha olayları.
  • Ayrıca, Gaziantep FK'dan Kevin Rodrigues, Başakşehir maçında hakaret nedeniyle disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.

PFDK'YA SEVK EDİLENLER

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ya gönderildi.

Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

