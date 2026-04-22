Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Murat Fırat, final maçına çıktı.

Altın madalya için mindere gelen Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşı karşıya geldi.

Murat, rakibine 7-5'lik skorla mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2022'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

FİNALE NASIL GELDİ?

Murat Fırat, dün gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazanmıştı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, NASİP KISMET"

Murat Fırat, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, altın madalya için mindere çıktığını belirterek, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim." ifadelerini kullandı.