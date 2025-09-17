Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleşen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı.

ÇİNLİ RAKİBİNİ YENDİ

Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li’yi de 9-6 mağlup eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

FİNALDEKİ RAKİBİ UKRAYNALI

Nesrin Baş, 18 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30'da finalde Ukraynalı Alla Belinska ile mücadele edecek.