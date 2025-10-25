Abone ol: Google News

Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonu oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Tuba Demir ise turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 00:49
Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonu oldu
  • Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.
  • Finalde Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup etti.
  • Tuba Demir ise gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Nesrin Baş, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mücadele etti.

NESRİN, ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup eden Baş, üçüncü kez dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan, kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Milli Güreşçi Tuba Demir ise finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Eshspor Haberleri