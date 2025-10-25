Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli sporcu Nesrin Baş, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mücadele etti.

NESRİN, ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup eden Baş, üçüncü kez dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan, kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Milli Güreşçi Tuba Demir ise finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek’e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.