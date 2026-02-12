Rıza Kayaalp "zorlu süreçten güçlenerek" çıktı

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra resmi müsabaka yaptı.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'ndaki 4 karşılaşmasında sadece 1 puan veren Rıza, rakiplerine büyük üstünlük kurarak yeniden kürsünün zirvesinde yer aldı.

"ZOR DURUMA DÜŞTÜM"

Mindere altın madalyayla dönen Rıza Kayaalp, güreşten ayrı kaldığı dönemde yaşadığı zorlu süreç ve kariyer hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları için kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almasına karşın katılamadığını ancak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazının kabul edilmesiyle güreşmesinin önündeki engelin kalktığını dile getiren Rıza, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Böylesine büyük başarılar kazanmış bir sporcunun başına gelebilecek en kötü şey geldi diyebilirim. Çok basit bir şeyden dolayı, çok büyük bir olay başımıza geldi. Kulak çınlaması var bende, şu anda devam eden. Aşırı sıkıntılar yaşadığım bu rahatsızlıkla ilgili kullandığım 'Vastarel' isimli ilaçtan dolayı çok zor duruma düştüm. Doktoruma da sordum, hatta mesajlarımız da var. Zaten CAS'ta o mesajlar çok etkili oldu. Bu kadar başarı kazanmış bir sporcu olarak bu zor durumu atlatmayı, tekrar işime dönebilmeyi, istediğim zaman bu işi bırakmayı her zaman bu süreç içerisinde hayal ettim. Allah'a şükürler olsun, verdiğimiz savaşı da kazandık. Tekrar mindere döndüm. Artık birkaç şampiyonluk daha yaşayıp, mindere öyle veda etmeyi çok istiyorum. Bana da öyle bir veda uygun olur diye düşünüyorum.

"ÇOK HIRSLANDIM"

Yaşadıklarının motivasyonunu daha da artırdığının altını çizen Rıza Kayaalp, "Çok hırslandım. Bir yenilenme oldu. Bıkkınlık vardı. Bu 1,5 yıl içerisinde eskisi gibi çalışma isteği tekrar geldi. Şampiyon olma isteği zaten vardı ama şimdi daha fazlası var. Bu yönden bakarsak da yenilenmiş gibi oldum." diye konuştu.

"ÜLKEME MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kadar devam etmeyi düşünen Rıza, "Önümde 1,5-2 yıl gibi süre var. Burayı en iyi şekilde değerlendirip ülkeme... Ülkeme diyorum bakın, kendim için madalya alıp almamam artık çok önemli değil. Ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Zaten 5-6 yıldır böyle diyen bir sporcuyum. Manevi ve maddi yönden zaten birçok kazanımlar elde ettik. Yeteneğimi sonuna kadar ülkemin başarısı için kullanma ve şampiyonluklarla ülkeme dönme hedeflerim vardı. Yine aynı hedeflerim devam ediyor. İnşallah birkaç şampiyonluk daha kazanmak istiyorum. Avrupa rekorunu kırmak belki de o hayalini kurduğum olimpiyat altın madalyasıyla bu işi bitirmek güzel olur." ifadelerini kullandı.

"İYİ GÜNÜNDE HERKES YANINDA OLUR"

Başta ailesi zor zamanında yanında olanlara çok teşekkür eden milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi günde herkes yanında olur ama kötü günde yanında olan kişiler ailen, annen, baban, eşin, çocukların, dostların. Onlar her zaman yanımızda oluyor. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı yaşayanlardan biri de eşim Zeynep. Ona çok teşekkür ediyorum. Stresli olduğum zamanlar oldu. Beni çok alttan aldığı zamanlar oldu. Taha kardeşim, Abdullah hoca, buradaki antrenörlerimiz, hep yanımdalardı. Hepsinden Allah razı olsun. Yemin ediyorum, bir insanın yanında kötü gününde dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Çünkü kıl tanesi kadar ufak bir şeyden, çok büyük şey başıma geldi. Ama o anda dostlarının yanında olması bir nebze olsun insanı rahatlatıyor. Yoksa yaşadığımız stres inanılmazdı. Bunu hayra yormak da lazım. İstemsiz bir şey başımıza geldiği için belki daha kötü şeylerden kurtulduk. Bilmiyorum, yönümüz değişti, belki bu kez nasip olacak bazı şeyler. Yani o yüzden iyi yönlü düşünmek lazım. Sonuçta hepimiz geçici dünyada yaşıyoruz. Görevimizi yapacağız. Bunlar dünya uğraşı. Ülkemiz adına bir şeyler yapmaya gayret göstereceğiz. Zaten her şey sonuçta dünyada kalacak. Aslında bazı şeyler için çok da derin derde girmemek gerekiyor.

"HEYECAN VARDI"

Rıza Kayaalp, "610 gün sonra müsabakaya çıktığında ne hissettin?" sorusuna, "Sabah saat 7.00 gibi tartıya gittik. 'Vay be' dedim. Arkadaşlar yanımda, sabah tabii daha herkes uyanamamış. Bende böyle bir heyecan vardı. Çünkü aslında dönebilmenin, o stresi tekrar yaşayabilmenin mutluluğu vardı. Güzel duyguydu. Çok özlemişim gerçekten. Tabii biraz stres yaptım, ilk maç heyecanı biraz vardı. Eskisinden fazla heyecan vardı ama gücümü kullanamayacak şekilde değildi. Mindere ayak basınca her şey değişiyor. Onun heyecanı vardı. Bu turnuva, o heyecanı atmam için de iyi oldu. Tekrar kendimi görme yönünden de çok iyi oldu. Bana tekrar 'Rıza sen iyisin, bundan sonra da yapabilirsin, başarabilirsin' dedirtti." cevabını verdi.

"DEVAMLI ÇALIŞAN BİRİYİM"

Zagreb Açık'ta ilk 2 maçını 9-0 teknik üstünlükle kazanan Rıza, form durumunu nasıl koruduğuyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

Aslında evde devamlı çalışan biriyim. Çünkü bodrum katta hem çocuklarımla oynamam hem de kamp aralarında daha rahat çalışabilmem için kendime spor salonu gibi bir yer yapmıştım. Onun da çok etkisi oldu. Son 1 yıldır zaten düzenli antrenman yapıyorum. Çocuklarımla oynuyorum, Ay Vera'yı çalıştırıyorum, kendim de antrenman yapıyordum. Zaten son 2 aydır da minder antrenmanı yapıyorum. Ama ondan önce çok minder antrenmanı yapmadım. Güç, kuvvet olarak mindere girdiğimde zaten eski Rıza'ya göre çok fark yoktu. Hatta daha da iyiydim. Çünkü kendime belli bir program hazırlayıp, zayıf yerlerimi güçlendirdim. Güreş ve ağırlık antrenmanı, aslında ikisi bir arada bazen biraz sıkıntı oluyor. O yüzden bol bol ağırlık yaparak gücümü, kuvvetimi dinç tutarak geçti. Son iki aydır da bol bol güreş antrenmanları yaparak zaten buraya hazırlandım. Ama minderde kendimi tam anlamıyla hazırladığımı düşünmüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda daha farklı, daha güçlü, güreş olarak da inşallah daha farklı bir Rıza göreceksiniz.

"FIRSATLAR BAZEN KAÇABİLİYOR"

En fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza, nisan ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'na rekor için gidecek.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacağını vurgulayan Rıza, "Olay başıma gelince 'Bu rekoru kıramayacak mıyım' dedim. Onun da üzüntüsü vardı. Düşünsenize 14 kez final yapmışsın, 12 kez Avrupa şampiyonu olmuşsun, rekor için 1 şampiyonluk daha lazım ve başına hiç istemediğin bir şey geliyor. Kırılmaz dedikleri rekora o kadar yaklaşmışım ve engeller çıkıyor. Sadece güreş değil, başka engeller çıkıyor. Ama Allah'a şükür her şey halloldu. Tabii ki 13'üncü şampiyonluğu da kazanıp, Avrupa rekorunun ülkemde olması güzel bir duygu olur. Belki uzun zamanlar kırılamayacak bir rekor olacak. Grekoromen gibi bir branşta bu kadar çok şampiyonluk kazanmak gerçekten çok zor. Yani küçükken bunu bana söylesen, biraz gerçek dışı gelirdi, aslında hayali bile zordu. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanmam lazım, önceliğim o zaten. Çünkü fırsatlar bazen kaçabiliyor. İşte başımıza ufak tefek şeyler gelebiliyor. O yüzden bir sonraki seneye bırakmamak için elimden gelen bütün gayreti gösterip diyetimi, vücudumu, kilomu, her şeyimi ona göre ayarlayıp öyle şampiyonaya gitmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"HEDEFİMİ OLİMPİYATA GÖRE AYARLADIM"

Kariyerindeki tek eksik madalyasının "olimpiyat altını" olduğunun hatırlatılması üzerine Rıza, Los Angeles 2028'de güreş müsabakalarının doğum gününe denk geldiğine işaret etti.

"Hedeflerinin arasında halen olimpiyat şampiyonluğu var mı?" sorusuna milli güreşçi, "Var var. Olmaz mı? Sonuçta yeniden doğduk. Kendimi bir yönden yeniden güreşe başlamış gibi hissediyorum. Şampiyonaya giderken onun heyecanı da vardı. Zagreb Açık dediğim gibi kendimi görmem açısından güzel oldu. Bu turnuvadan sonra zaten hedefimi olimpiyata göre ayarladım." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.