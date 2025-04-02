Şampiyon öğretmen Kenan Bektaş'ın 39 yıllık spor aşkı

İHA

Yalova'da doğup büyüyen Mehmet Kenan Bektaş, eğitim hayatını burada tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından memleketine dönerek beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Yıllar içinde pek çok başarılı sporcu yetiştiren Bektaş, özellikle güreş sporuna olan ilgisiyle dikkat çekti.

Üniversite yıllarında tanıştığı güreşte Türkiye genelinde önemli dereceler elde eden Bektaş, veteran kategorisinde de adını uluslararası arenada duyurdu. İki kez dünya ikinciliği ve bir kez dünya üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN 10 ÖĞRETMENİ ARASINA GİRDİ

Eğitimci kimliğiyle de fark yaratan Bektaş, bugüne kadar 300’den fazla öğrenciyi beden eğitimi fakültelerine, harp okullarına ve polis akademilerine hazırlayarak hayallerine ulaşmalarına yardımcı oldu. 2012 yılında "Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi" kapsamında Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasına girerek ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aldı.

Ancak 60 yaş sınırının getirilmesiyle veteran güreş turnuvalarına katılamayan Bektaş, 63 yaşında olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Her an yeniden mindere çıkacakmış gibi kendini hazır tutan deneyimli sporcu, yaş sınırının yeniden yükseltilmesini sabırla bekliyor.

Spora olan tutkusu, gençlik yıllarında İstanbul Devlet Demir Yolları Güreş Takımı’nda başlayan Bektaş, şunları söyledi:

Üniversiteyi bitirdikten sonra Yalova’da öğretmenlik yapmaya başladım ama spordan hiç kopmadım. Futbol, atletizm, voleybol, hentbol ve güreş gibi farklı branşlarla ilgilendim. Ancak kariyerimin merkezinde her zaman güreş vardı. Türkiye şampiyonalarında defalarca birinci oldum. 2013’te Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde, 2019’da Gürcistan’ın Tiflis şehrinde dünya ikincisi, 2021’de ise Yunanistan’da dünya üçüncüsü oldum. Her gün sporla iç içeyim. Hem öğrencilerime antrenman yaptırıyor hem de kendim düzenli olarak çalışıyorum. Pazar hariç her gün en az iki saat antrenman yaparak hayatımı sporla şekillendiriyorum.

"GENÇLERLE AYNI TEMPODAYIM"

Sakatlıklarının bile spor yapmasını engellemediğini vurgulayan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu an 63 yaşındayım ve bu noktaya adım adım geldim. Hiçbir zaman spordan kopmadım. Ayağım kırıldı, üçüncü gün antrenmana başladım. Menisküs ameliyatı oldum, aynı gün çalışmaya devam ettim. Sporun içinde olduğunuzda vücudunuz da buna alışıyor. Eskiden 10-15 dakika ısınma yapıyordum, şimdi 40 dakika ayırıyorum. Soğuma hareketlerini de mutlaka yapıyorum. Bu bilinçle hareket ettiğim için bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Tempom, gençlerle neredeyse aynı. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyorum ve bunu öğrencilerimle, çevremle, ailemle de paylaşıyorum. Toplumda spor kültürü yeni yeni gelişiyor ama ben bunun çok daha erken oturması gerektiğine inanıyorum.

Yalova’nın il olmasının ardından spor alanındaki pek çok ilke imza attığını belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

İlk Türkiye şampiyonu öğrencim oldu. Yalova'ya dışarıdan gelen ilk madalyayı kazandık. Yalova Anadolu Lisesi olarak Türkiye birinciliğine ulaştık ve dünya şampiyonasında zirveye çıktık. İlçeyken atletizmde, krosta ve 5 bin metrede İstanbul birincisi olduk.

"BİR HAFTA SONRA ŞAMPİYONA OLSUN, HAZIRIM"

İki çocuğunun da sporla ilgilendiğini ve yurt dışından birçok sporcunun kendisini örnek aldığını söyleyen Bektaş, şöyle konuştu:

İsveç, Rusya, Amerika gibi ülkelerden sporcular bana nasıl beslendiğimi, nasıl antrenman yaptığımı soruyorlar. Benim prensibim, bugüne kadar hiçbir yan madde kullanmadan tamamen doğal bir şekilde spor yapmak oldu. 2020’den itibaren getirilen yaş sınırı nedeniyle turnuvalara katılamıyorum. Daha önce 61-65 yaş ve 65 yaş üstü kategoriler vardı. Eğer Dünya Federasyonu bu kararı değiştirirse, mindere çıkmaya hazırım. Hatta bir hafta sonra şampiyona düzenlensin, ben noter huzurunda imza atar ve kürsüye çıkacağımı taahhüt ederim.

BEDEN EĞİTİMİ, HARP OKULLARI VE POLİS AKADEMİLERİNE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

2012 yılında "Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi" kapsamında Ankara'ya davet edilen Mehmet Kenan Bektaş, o dönemde Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden biri olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onurlandırılan ve ödüllendirilen Bektaş, bu başarının kendisi için gurur verici olduğunu belirtti:

Bugüne kadar 300'den fazla öğrenciyi beden eğitimi fakültelerine, harp okullarına ve polis akademilerine kazandırdım. Ancak bunu hiçbir zaman maddi bir karşılık bekleyerek yapmadım. Tamamen gönüllü olarak, Allah rızası için ve iyi niyetle sporumu ve bilgimi paylaştım. Bugün Yalova’daki özel okullarda, devlet okullarında ve Gençlik Spor Müdürlüğü teşkilatında görev yapan birçok öğretmen benim yetiştirdiğim öğrencilerimdir. Onların başarıları benim için en büyük gurur kaynağıdır. Ayrıca her yıl düzenlenen 'Kenan Bektaş Sporcuları ve Öğrencileri Günü' ile eski ve yeni öğrenciler bir araya gelerek aralarındaki bağı güçlendiriyor. Bu vefa, bana en büyük ödül.

Bektaş’ın sporcu yetiştirme konusundaki başarısını vurgulayan Dursun Parlak, şunları söyledi:

Kenan Bektaş bizim için sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir efsane. Gençler için büyük bir şans. Hem iyi bir eğitimci hem de idealleri ve hedefleri olan bir rehber. Şimdiye kadar sayısız insanın hayatına dokundu.

Öğrencilerinden Ahmet Yusuf Şentürk ise Bektaş’ın disiplinli ve sistemli eğitim anlayışını şu sözlerle dile getirdi: