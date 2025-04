Şampiyon öğretmen Kenan Bektaş'ın 39 yıllık spor aşkı

Yalova'da doğup büyüyen Mehmet Kenan Bektaş, eğitim hayatını burada tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından memleketine dönerek beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Yıllar içinde pek çok başarılı sporcu yetiştiren Bektaş, özellikle güreş sporuna olan ilgisiyle dikkat çekti.

Üniversite yıllarında tanıştığı güreşte Türkiye genelinde önemli dereceler elde eden Bektaş, veteran kategorisinde de adını uluslararası arenada duyurdu. İki kez dünya ikinciliği ve bir kez dünya üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN 10 ÖĞRETMENİ ARASINA GİRDİ

Eğitimci kimliğiyle de fark yaratan Bektaş, bugüne kadar 300’den fazla öğrenciyi beden eğitimi fakültelerine, harp okullarına ve polis akademilerine hazırlayarak hayallerine ulaşmalarına yardımcı oldu. 2012 yılında "Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi" kapsamında Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeni arasına girerek ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aldı.

Ancak 60 yaş sınırının getirilmesiyle veteran güreş turnuvalarına katılamayan Bektaş, 63 yaşında olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Her an yeniden mindere çıkacakmış gibi kendini hazır tutan deneyimli sporcu, yaş sınırının yeniden yükseltilmesini sabırla bekliyor.

Spora olan tutkusu, gençlik yıllarında İstanbul Devlet Demir Yolları Güreş Takımı’nda başlayan Bektaş, şunları söyledi:

Üniversiteyi bitirdikten sonra Yalova’da öğretmenlik yapmaya başladım ama spordan hiç kopmadım. Futbol, atletizm, voleybol, hentbol ve güreş gibi farklı branşlarla ilgilendim. Ancak kariyerimin merkezinde her zaman güreş vardı. Türkiye şampiyonalarında defalarca birinci oldum. 2013’te Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde, 2019’da Gürcistan’ın Tiflis şehrinde dünya ikincisi, 2021’de ise Yunanistan’da dünya üçüncüsü oldum. Her gün sporla iç içeyim. Hem öğrencilerime antrenman yaptırıyor hem de kendim düzenli olarak çalışıyorum. Pazar hariç her gün en az iki saat antrenman yaparak hayatımı sporla şekillendiriyorum.