Şevval İlayda Tarhan, dünya 4'üncüsü oldu

Yusuf Dikeç erkekler 50 metre tabanca kategorisinde 12'nci, Mustafa İnan 18'inci ve Buğra Selimzade 36'ncı sırada yer aldı.

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nın heyecanı yaşandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyon başladı. Olimpiyat 2'ncisi milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 50 metre tabanca yarışmalarında atışlarını gerçekleştirdi. MİLLİ SPORCULARIN DERECELERİ Şevval İlayda, kadınlar kategorisinde 535 puanla 4'üncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yusuf Dikeç 545 puanla 12'nci, Mustafa İnan 543 puanla 18'inci, Buğra Selimzade de 528 puanla 36'ncı sırayı aldı. Yusuf, Mustafa ve Buğra, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 1616 puanla 5'inci oldu. Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde yarışan milli sporculardan Damla Köse, 633 puanla 7'nci sıradan finale yükseldi. Damla, finali ise 8'inci sırada tamamladı. Damla, Elif Berfin Altun ve Şule Nur Tekeli'den oluşan takım, bireysel skorlar toplamında 1893.3 puanla 4'üncülüğü elde etti.

