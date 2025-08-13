Şimal Yılmaz, Yusuf Dikeç'in izinden gidiyor

Milli atıcı Şimal Yılmaz, kasım ayında Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonasına memleketi Giresun'da hazırlanıyor.

Şimal'i, Giresun'daki antrenmanlarında, antrenörü ve aynı zamanda babası Alper Yılmaz ile birlikte annesi Şebnem Yılmaz da yalnız bırakmıyor.

2024 yılında Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında lens ya da herhangi bir ekipman kullanmadan elleri cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan ve dünya çapında ün yapan Yusuf Dikeç'i kendisine örnek aldığını kaydeden Şimal Yılmaz, kendisinin de Yusuf Dikeç'in izinden gittiğini söyledi.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Lens veya herhangi bir ekipman kullanmadan yarışmalara katılan ve antrenmanlarını Yusuf Dikeç'in stiliyle sürdüren Şimal Yılmaz, şunları dedi:

Atıcılık sporuna örnek aldığım Yusuf Dikeç'in sayesinde 12 yaşında başladım. Onunla beraber 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldık. Güzel deneyimler elde ettim. Önümüzde kasım ayında düzenlenecek dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası için Ankara Kamp Merkezi'ndeki antrenmanlarımızın ardından memleketime gelmeye karar verdim. Şu anda Giresun'dayım ve burası benim baba ocağım. Antrenmanlarıma Giresun'da devam ediyorum. İlk hedefim dünya şampiyonası ama esas hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Umarım bu hedefime ulaşırım, kendime güveniyorum.

"ÖNÜMÜZE KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Atıcılık Milli Takımı Olimpik Antrenörü Alper Yılmaz ise, şu şekilde konuştu: