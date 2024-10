Haber Merkezi

Türkiye günlerdir yenidoğan çetesini konuşuyor.

Masum bebekleri kendi çıkarları için acımasızca öldüren çetenin detayları günden güne daha korkunç bir şekilde ortaya çıkıyor.

Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

"KANSIZLAR!"

Spor yorumcusu Sinan Engin de katil çeteye canlı yayında sert sözler söyledi.

Engin açıklamlarında, "Ulan kansızlar, para için bebek öldürüyorsunuz. Bir bebeğe nasıl kıyıyorsunuz? Bu parayı nasıl yiyeceksiniz? Bunları vatana ihanetten, ırkçılıktan hücrelerde yatıracaksın. Yüksek olmayacak hücrelerin boyu, kafaları kaldıramayacaklar." ifadelerini kullandı.

"SEN NE YÜREKLİ SAVCIYMIŞSIN BE!"

Olayı ortaya çıkaran savcıya övgü dolu sözler kullanan Engin, "Hele bir tane hokkabaz var savcıyı tehdit ediyor. Ne savcıymışsın sen be! Ne yürekli adammışsın be! Sen ne dürüst ne aslan savcıymışsın be!" dedi.