Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Napoli kancası

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İtalyan devi Napoli, Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın peşinde...

Galatasaray'ın yıldızı için Napoli masaya oturmaya hazırlanırken, transferde aracı ise Napoli'nin efsane futbolcusu Dries Mertens oldu.

Napoli, transferden ve yapılacak büyük yatırımdan emin olmak için Mertens'i aradı.

MERTENS VE MONTELLA'YA SORDULAR

Belçikalı yıldız ise "Çok karakterli, çok düzgün, çok profesyonel ve çalışkandır. Alırsanız, daha yüksek bedellere rahatlıklar satarsınız." ifadelerini kullandı.

Milliyet'in aktardığına göre Napolili yetkililer, Mertens dışında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüştü.

Montella, Barış Alper'in karakterine, çalışkanlığına ve yeteneklerine kefil oldu.

Napoli'nin ise Barış Alper Yılmaz için transfer kararı verdiği ve sezon bitmeden pazarlık masasına oturulacağı öne sürüldü.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 35 milyon euro olarak belirledi.

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, 30 milyon euroya transfer olan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'u geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev yapan Barış Alper, 11 gol-6 asistlik performans sergiledi.