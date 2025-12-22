Abone ol: Google News

THF Asbaşkanı Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhonlu'ya IHF'de yeni görev

Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu, Uluslararası Hentbol Federasyonu'nda yeni göreve seçildi.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 13:32
Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) 40. seçimli olağan kongresi, 172 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

IHF TAHKİM MAHKEMESİ ÜYELİĞİ'NE SEÇİLDİLER

Kongrede Şevket Altuğ Taşdemir, IHF Denetçi Yedek Üyeliği'ne, Barış Orhonlu ise IHF Tahkim Mahkemesi Üyeliği'ne seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF),  Taşdemir ve Orhonlu'yu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

