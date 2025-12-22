THF Asbaşkanı Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhonlu'ya IHF'de yeni görev

- THF Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve Üye Barış Orhonlu, IHF'de göreve seçildi.
- Taşdemir, IHF Denetçi Yedek Üyesi, Orhonlu ise IHF Tahkim Mahkemesi Üyesi oldu.
- THF, ikiliyi tebrik etti ve başarı diledi.
Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) 40. seçimli olağan kongresi, 172 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.
IHF TAHKİM MAHKEMESİ ÜYELİĞİ'NE SEÇİLDİLER
Kongrede Şevket Altuğ Taşdemir, IHF Denetçi Yedek Üyeliği'ne, Barış Orhonlu ise IHF Tahkim Mahkemesi Üyeliği'ne seçildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Taşdemir ve Orhonlu'yu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.