A Milli Futbol Takımı, dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.
İLK 10 SIRA
1. İspanya
2. Arjantin
3. Fransa
4. İngiltere
5. Brezilya
6. Portekiz
7. Hollanda
8. Belçika
9. Almanya
10. Hırvatistan
MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI YOLU
Türkiye, Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Paraguay, Avustralya ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak.
Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.