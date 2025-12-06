Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor karşısında galip geldi

- Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor'u 34-31 mağlup etti.
- İlk yarıyı Güneysuspor 20-17 önde tamamladı.
- Maç sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Güneysuspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-17 önde kapattı.
İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-31 galip ayrıldı.
GERGİNLİK ÇIKTI
Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.