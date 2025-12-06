Abone ol: Google News

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor karşısında galip geldi

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 34-31 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:09
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Güneysuspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-17 önde kapattı.

İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-31 galip ayrıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

