U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 43 madalya

Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda U20 serbest, grekoromen ve kadın milli takımları, toplam 43 madalyayla üç kategoride de Balkan şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi.
Milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.
Madalya alan sporcular şöyle:
Serbest Stil
- Altın madalya alan sporcular
57 kilo - Ebubekir Gür
65 kilo - Bilal İnce
74 kilo - Yasin Uzun
- Gümüş madalya alan sporcular
57 kilo - Buğra Kavak
65 kilo - Vahid Samet Yılmaz
86 kilo - Sefa Cesur
97 kilo - Yunus Emre Balcı
125 kilo - Mehmet Can Üngör
- Bronz madalya alan sporcular
61 kilo - Özgür Çağlayan
70 kilo - Ferhat Yiğit
74 kilo - Muhammed Ali Şipal
92 kilo - Eyyüp Çetin
97 kilo - Süleyman Rıza
Grekoromen Stil
- Altın madalya alan sporcular
67 kilo - Mahmut Yayla
77 kilo - Alkan Akar
97 kilo - Ahmet Enes Uzun
130 kilo - Üzeyir Ayberk Bostan
- Gümüş madalya alan sporcular
60 kilo - Mutafa Kılıçer
63 kilo - Ahmet Enes Dülger
97 kilo - Serkan Yakup Bakir
130 kilo - Emrullah Capcan
- Bronz madalya alan sporcular
55 kilo - Serkan Gülle
55 kilo - İbrahim Çakmak
60 kilo - Burak Arslantürk
63 kilo - Kadir Kadiroğlu
72 kilo - Ömer Hamza Sezer
77 kilo - Salih Yusuf Yazıcı
82 kilo - İbrahim Hayri Demir
Kadınlar Stil
- Altın madalya alan sporcular
53 kilo - Remziye Karadağ
55 kilo - Büşranur Özmez
57 kilo - Elif Atakan
65 kilo - Elif Sude Elmalı
68 kilo - Elif Şevval Kurt
72 kilo - İlayda Çin
76 kilo - Bükrenaz Sert
- Gümüş madalya alan sporcular
50 kilo - Nazlıcan Kaya
- Bronz madalya alan sporcular
50 kilo - Yağmur Karabacak
55 kilo - Şeyma Çaçar
57 kilo - Şeyda Salim
59 kilo - Aslı Köle
62 kilo - Rabia Melisa Bayır
72 kilo - Zeynep Sucu
76 kilo - Hazal Tabak