U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 43 madalya

Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası’nda U20 serbest, grekoromen ve kadın milli takımları, toplam 43 madalyayla üç kategoride de Balkan şampiyonu olarak Türk güreşinin gücünü bir kez daha gösterdi.

Milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

Madalya alan sporcular şöyle:

Serbest Stil

- Altın madalya alan sporcular



57 kilo - Ebubekir Gür



65 kilo - Bilal İnce



74 kilo - Yasin Uzun



- Gümüş madalya alan sporcular



57 kilo - Buğra Kavak



65 kilo - Vahid Samet Yılmaz



86 kilo - Sefa Cesur



97 kilo - Yunus Emre Balcı



125 kilo - Mehmet Can Üngör



- Bronz madalya alan sporcular



61 kilo - Özgür Çağlayan



70 kilo - Ferhat Yiğit



74 kilo - Muhammed Ali Şipal



92 kilo - Eyyüp Çetin



97 kilo - Süleyman Rıza

Grekoromen Stil

- Altın madalya alan sporcular



67 kilo - Mahmut Yayla



77 kilo - Alkan Akar



97 kilo - Ahmet Enes Uzun



130 kilo - Üzeyir Ayberk Bostan



- Gümüş madalya alan sporcular



60 kilo - Mutafa Kılıçer



63 kilo - Ahmet Enes Dülger



97 kilo - Serkan Yakup Bakir



130 kilo - Emrullah Capcan



- Bronz madalya alan sporcular



55 kilo - Serkan Gülle



55 kilo - İbrahim Çakmak



60 kilo - Burak Arslantürk



63 kilo - Kadir Kadiroğlu



72 kilo - Ömer Hamza Sezer



77 kilo - Salih Yusuf Yazıcı



82 kilo - İbrahim Hayri Demir

Kadınlar Stil