Yusuf Dikeç: Beni Hollywood'dan aradılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, başarısıyla rol model olurken birçok gencin de izinden gitmesine ilham verdi.

Yusuf Dikeç, bu başarının ardından geçtiğimiz günlerde bir kez daha isminden söz ettirdi.

Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca takımı, İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

"HOLLYWOOD'DAN BİLE ARADILAR"

Bu gelişme sonrasında 52 yaşındaki sporcu, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalya sonrası sosyal medyada bir fenomene dönüşen Yusuf Dikeç, dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını anlattı:

Evet, Hollywood'dan bile aradılar. James Bond filmine dair şaka yollu bir teklif geldi. Ben de 'Benim işim hedefi vurmak, Bond'un işi hayatta kalmak' diye yanıt verdim. Eğlenceliydi.

"EN ALAKASIZ YERLERDE TANIYORLAR"

Eli cebindeki pozunun sürekli taklit edilmesi hatırlatılınca da Dikeç, şu yorumu yaptı:

Bazen beni en alakasız yerlerde tanıyorlar. Örneğin süpermarkette. Garip ama güzel. Popülerlik yorucu olabilir ama ben bunu insanların sevgisi olarak görüyorum.

"ATIŞ YAPMAK DENGEYLE İLGİLİDİR"

Dikeç, işin sırrını da şöyle açıkladı: