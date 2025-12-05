Beşiktaş, İdil Saçalır'ı kiraladı

- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İdil Saçalır'ı kiralık olarak transfer etti.
- 23 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi.
- Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe'de oynayan İdil Saçalır'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen 23 yaşındaki kısa forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.