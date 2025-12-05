Abone ol: Google News

Beşiktaş, İdil Saçalır'ı kiraladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İdil Saçalır'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 18:07
  • Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İdil Saçalır'ı kiralık olarak transfer etti.
  • 23 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi.
  • Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe'de oynayan İdil Saçalır'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen 23 yaşındaki kısa forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

