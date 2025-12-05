VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle VakıfBank, ligdeki galibiyet serisini 9'a çıkardı.
- Bahçelievler Belediyespor ise bu maçla 9. yenilgisini aldı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
Bu sonuçla VakıfBank, ligde 9'da 9 yaptı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.
63 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Davut Köseoğlu
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Teixeira, Cazaute, Berka Buse Özden (Aylin Acar, Nehir Kurtulan, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)
Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Eda Say, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 25-19, 25-11, 25-15
Süre: 63 dakika (22, 19, 22)