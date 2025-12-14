Zehra Gemi, dart sporunda yeni zaferler için hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'de 28 Kasım-7 Aralık tarihlerinde 84 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, İrlandalı rakibi Rebecca Allen'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" olan ve memleketi Denizli'de coşkuyla karşılanan Zehra, ayağının tozuyla yeni organizasyonlar için milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ile çalışmalara başladı.

11 YAŞINDA BU SPORLA TANIŞTI

Özel bir okulda lise eğitimine devam eden Zehra Gemi, AA muhabirine, 11 yaşında beden eğitimi öğretmeni Murat Barut'un okulda başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştığını söyledi.

İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizinin kaybolması nedeniyle arkadaşının dartlarıyla çıktığı organizasyonda 5 madalya kazandığını anlatan Zehra, 13 yaşında giydiği milli formayla dünya şampiyonluğu hedefiyle çalıştığını aktardı.

Zehra Gemi, daha önce 6 kez Avrupa şampiyonu olduğunu ve İngiltere'deki organizasyona katılmak için dünya elemelerinde 64 sporcu içinden ilk ikiye girdiğini belirtti.

"MOLA VERMEDEN HIZLA DEVAM EDECEĞİM"

Finaldeki İrlandalı rakibi ile geçen sene Macaristan'da karşılaştıklarını ifade eden Zehra Gemi, şunları kaydetti:

Geçen sene çeyrek finalde beni elemişti. Ancak bu turnuvaya antrenörüm Yusuf hoca ve diğer antrenörümle çok iyi hazırlandık. Gerek fiziksel gerek mental olarak iyi durumdayım. Kazandığımız için mutluyum. Hiçbir zaman bırakmadım. Çalışmalarıma o zaman da devam etmiştim. Şimdi dünya şampiyonuyum. Çalışmalara mola vermeden hızla devam edeceğim. Ülkeme daha fazla madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım.

"TÜM ÜLKEYE ARMAĞAN OLSUN"

Milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ise Zehra Gemi'nin çok yetenekli olduğunu vurguladı.

Korucu, Zehra'nın küçük yaşlarda büyük rekorlar elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Türkiye'de rekorları kırdı. Yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sezon sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Genelde ilklere imza atıyor. Başarıları artarak, katlanarak devam etti. Dünya şampiyonluğu yolculuğu biraz zordu. Sağ olsun Zehra bizim sözümüzü dinledi, dediklerimizi yaptı. Kendisiyle beraber tam bir bütün olduk. Dünya şampiyonu oldu. Bu da tarihimizde ilk defa oldu ve bize nasip oldu. Tüm ülkeye armağan olsun.

Dartın devamlılık gerektiren bir branş olmasından dolayı çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Korucu, uluslararası arenada görünümü artırmak için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.