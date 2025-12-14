Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı!

- Beşiktaş, Trabzonspor maçının 38. dakikasında El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
- Toure, Trabzonsporlu Ozan Tufan'a faul yaptı.
- VAR incelemesi sonrası hakem Ali Şansalan kırmızı kart kararı verdi.
Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure kırmızı kart gördü.
VAR UYARDI, KIRMIZI GÖRDÜ
El Bilal Toure, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı.
Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı.
Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)