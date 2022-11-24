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    2022 Dünya Kupası maçlarını kim anlatıyor? TRT spor spikeri Cüneyt Ersan kimdir?

    TRT ekranlarında yayınlana 2022 Dünya Kupası spikeri merak konusu oldu. Dünya Kupası'nı maçlarını anlatan spor spikeri Cüneyt Ersan kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:55
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    2022 Dünya Kupası maçlarını kim anlatıyor? TRT spor spikeri Cüneyt Ersan kimdir?

    2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında devam ediyor.

    Maçları sunan TRT spikerleri de zaman zaman merak konusu oluyor.

    TRT Dünya Kupası Spikeri Cüneyt, bu yıl maçları anlatan isim oldu. Seyirciler ise Cüneyt Ersan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki Dünya Kupası TRT spikeri Cüneyt Ersan kimdir? İşte merak edilenler...

    2022 Dünya Kupası maçlarını kim anlatıyor? TRT spor spikeri Cüneyt Ersan kimdir? #1

    Cüneyt Ersan kimdir

    Cüneyt Ersan, TRT spikeri ve sunucusudur. FIFA 2022 Dünya Kupası turnuvasında bazı maçların spikerliğini yapmaktadır.

    Doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

    Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Cüneyt Ersan'ın İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunurken, Twitter'da ise 9 bin takipçisi bulunmaktadır.

    İspanya, Kosta Rika karşısında 7. golü bulduktan sonra maçı anlatan spikerin, "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" yorumu Beşiktaşlı taraftarları ayaklandırdı. Liverpool-Beşiktaş maçının skoruna atıfta bulunduğu iddia edilen spiker için art arda tweetler atıldı.


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