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    2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig futbolcusu Duke oldu

    2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Tunus - Avustralya maçında bir ilke imza atıldı. Mitchell Duke takımına galibiyeti getiren golü atarken turnuvada gol atan ilk alt lig oyuncusu oldu.
    • 26.11.2022 - 16:17
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    2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig futbolcusu Duke oldu

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Jalel Kadri'nin ekibi Tunus ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya karşı karşıya geldi.

    Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avustralya 1-0 kazanırken galibiyet golü 23. dakikada Mitchell Duke'dan geldi.

    Duke, Japonya 2. Ligi'nde oynuyor

    Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası’nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu. Duke, Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyiyor.

    31 yaşındaki Duke, bu sezon takımıyla çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynadı.

    2022 Dünya Kupası nda gol atan ilk alt lig futbolcusu Duke oldu #1

    2022 Dünya Kupası nda gol atan ilk alt lig futbolcusu Duke oldu #2


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