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    2022 Dünya Kupası'nda ödüller dağıtıldı

    2022 Dünya Kupası'nda final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Unutulmaz final sonrası turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı.
    • 18.12.2022 - 22:24
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    2022 Dünya Kupası'nda ödüller dağıtıldı

    Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

    Tangocular futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

    Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası turnuvanın en iyi isimleri ödüllerini aldı.

    Ödülleri kazananlar

    2022 Dünya Kupası finalinin hakemleri: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

    2022 Dünya Kupası nda ödüller dağıtıldı #1

    En iyi genç oyuncu: Enzo Fernandez

    2022 Dünya Kupası nda ödüller dağıtıldı #2

    En iyi kaleci: Emiliano Martinez

    2022 Dünya Kupası nda ödüller dağıtıldı #3

    2022 Dünya Kupası Gol Kralı: Kylian Mbappe

    2022 Dünya Kupası nda ödüller dağıtıldı #4

    En iyi oyuncu: Lionel Messi

    2022 Dünya Kupası nda ödüller dağıtıldı #5


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