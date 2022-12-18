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2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı

Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazanmayı başardı.