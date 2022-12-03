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- 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 03.12.2022 - 00:15
- Güncelleme : 03.12.2022 - 00:46
Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.
Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.
Grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:
3 ARALIK
Hollanda – ABD
Arjantin – Avustralya
4 ARALIK
Fransa – Polonya
İngiltere – Senegal
5 Aralık
Japonya – Hırvatistan
Brezilya – Güney Kore
6 Aralık
Fas – İspanya
Portekiz - İsviçre