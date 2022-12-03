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    2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 00:46
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    Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

    Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

    Grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

    3 ARALIK 
    Hollanda – ABD
    Arjantin – Avustralya

    4 ARALIK
    Fransa – Polonya
    İngiltere – Senegal

    5 Aralık
    Japonya – Hırvatistan
    Brezilya – Güney Kore

    6 Aralık
    Fas – İspanya
    Portekiz - İsviçre

    2022 FIFA Dünya Kupası nda son 16 turu eşleşmeleri #1


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