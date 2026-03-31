2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off finalleri oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off final karşılaşmaları yarın yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'na, kıtalar arası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.

MAÇLAR MEKSİKA'DA

Meksika'da yapılacak maçlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika ile karşılaşacak, Irak ise Bolivya karşısında Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.

11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI

Yarın oynanacak final maçlarının programı şöyle:

00.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika

06.00 Irak-Bolivya

