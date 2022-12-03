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    Aboubakar, Zidane'dan sonra ilki başardı

    2022 Katar Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun'un Brezilya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan Aboubakar, Zidane'dan sonra bir ilki başardı.
    • 03.12.2022 - 16:19
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    Aboubakar, Zidane'dan sonra ilki başardı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun üçüncü ve son maçında Tite'nin ekibi Brezilya ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Kamerun'a galibiyeti getirdi

    Maça ise Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, Brezilya'ya 90+2'de attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

    Aboubakar, Zidane dan sonra ilki başardı #1

    Golden sonra formasını çıkardı ve kırmızı kart gördü

    Gölcü futbolcu Aboubakar, golünün ardından formasını çıkardı ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 30 yaşındaki Vincent Aboubakar, turnuvayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

    Aboubakar, Zidane dan sonra ilki başardı #2

    Zidane'dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk isim oldu

    Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan (2006 İtalya) bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

    Aboubakar, Zidane dan sonra ilki başardı #3


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