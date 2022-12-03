Aboubakar, Zidane'dan sonra ilki başardı

2022 Katar Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun'un Brezilya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan Aboubakar, Zidane'dan sonra bir ilki başardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun üçüncü ve son maçında Tite'nin ekibi Brezilya ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kamerun'a galibiyeti getirdi

Maça ise Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, Brezilya'ya 90+2'de attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Golden sonra formasını çıkardı ve kırmızı kart gördü

Gölcü futbolcu Aboubakar, golünün ardından formasını çıkardı ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 30 yaşındaki Vincent Aboubakar, turnuvayı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Zidane'dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk isim oldu

Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan (2006 İtalya) bu yana gol attığı bir Dünya Kupası maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.