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    Ali Koç'un iShowSpeed'le diyalogu

    Ali Koç'un iShowSpeed'le diyalogu

    Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile youtuber iShowSpeed arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.
    • 11.12.2022 - 11:29
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fas, 1-0'lık üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Portekiz ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Ali Koç ve iShowSpeed maçı birlikte izledi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü youtuber iShowSpeed de tribünde maçı izleyenler arasındaydı. İkili arasında ise eğlenceli bir diyalog gerçekleşti.

    Portekiz'i destekleyen Speed'e Ali Koç, "İnşallah kazanacağız" dedi. Bu söylemin ardından Speed, Ali Koç'a “Faslı mısın?” diye sordu.

    Bu sorudan sonra Koç, “Hayır türküm ama Fas’ın kazanmasını istiyorum.” cevabını verdi.

    Ali Koç'un iShowSpeed'le diyalogu İZLE

    Ronaldo hayranı Speed büyük üzüntü yaşadı

    Karşılaşmanın sonunda ise hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ve büyük üzüntü yaşayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Ali Koç un iShowSpeed le diyalogu #1


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