Alphonso Davies, Kanada tarihine geçti

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Kanada ile Hırvatistan karşılaşıyor. Kanada'nın yıldızı Alphonso Davies, attığı golle tarihe geçti

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmanın 2.dakikasında Tajon Buchnan'ın asistinde golü bulan yıldız futbolcu Alphonso Davies tarihe geçti.

Kafa vuruşuyla golü buldu

2. dakikada Alphonso Davies, Kanada'yı öne geçirdi. Borjan'ın uzun pasıyla orta alanda topu çok iyi kontrol eden Larin, sağ kanattaki Buchanan'ı gördü. Onun çaprazdan şık ortasına kale alanı önünde iyi yükselen Davies düzgün bir kafa vuruşuyla kalenin ortasından topu ağlara yolladı.

Kanada'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü Alphonso Davies'ten

Alphonso Davies, Kanada'nın Dünya Kupası finalleri tarihindeki ilk golünü kaydetti. Davies bu golüyle Kanada Milli Takımı ile 34. maçında 11. golünü attı.

Turnuvanın en erken golünü attı

Aynı zamanda Bayern Münih'in yıldızı Davies'in Hırvatistan'a 2. dakikada attığı gol 2022 Katar Dünya Kupası'nda atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.