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Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı
2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılar sonucunda 4-2 ile geçen Arjantin, maçın ardından kupayı kaldırdı.
- 18.12.2022 - 21:47
- Güncelleme : 18.12.2022 - 22:14
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Arjantin'in kupa sevinci
Arjantin Milli Takımı kupasını FIFA Başkanı Gianni İnfantino'dan aldı. Kupa takım kaptanı Lionel Messi'nin ellerinde yükselirken sahada adeta görsel şölen vardı.
Arjantinli taraftarlar ve takımın futbolcuları kupanın sevincini büyük bir coşkuyla kutladı.