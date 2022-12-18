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Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11'leri
2022 Katar Dünya Kupası finali'nde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek.
- 18.12.2022 - 08:53
- Güncelleme : 18.12.2022 - 08:54
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa mücadele edecek.
Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'ler
Arjantin: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Messi, Alvarez
Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe