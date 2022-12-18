Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
319.234
0.18%
BTXN Coin
7.18
-0.27%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11'leri

    2022 Katar Dünya Kupası finali'nde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek.
    • 18.12.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11'leri

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa mücadele edecek.

    Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

    Muhtemel 11'ler

    Arjantin: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Messi, Alvarez

    Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11 leri #1

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11 leri #2


    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
    3. Sayfa

    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11'leri
    Dünya Kupası

    Arjantin - Fransa Dünya Kupası finalinin muhtemel 11'leri

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir