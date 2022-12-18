Arjantin-Fransa final maçı tahminleri

Dünya Kupası finali öncesi önemli spor adamları turnuvayı kazanmasını istediği takımları açıkladı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu belli oluyor.

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin finalde son dünya şampiyonu Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Gözlerin Lionel Messi ve Kylien Mbappe'nin üzerinde olacağı maçı kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Dev maç öncesi futbol dünyasının önemli isimleri de favorilerini açıkladı.

Favori Arjantin

Lionel Messi'nin maça damga vuracağı fikrinin çoğunlukta olduğu tahminler şöyle:

Arda Turan, "Griezmann’ı seviyorum. Ama gönlüm Lionel Messi ve Arjantin’den yana. Onların kazanmasını ve kupayı kaldırmasını istiyorum. Bu benim isteğim ama futbolun gerçeği Fransa’nın kazanacağını söylüyor."

Fatih Terim, "Ben turnuva öncesinde de aynı görüşteydim. Messi'nin kariyer tamamlamasını Katar'da yapmasını diliyorum. en iyi oyuncunun kim olduğu bana sorulduğunda zaman zaman, listenin ilk üç sırasına Lionel Messi'yi koyduktan sonra diğer basamakların konuşulması gerektiğini söylerim. Katar'da da bunu gösterdiğini düşünüyorum, turnuvayı kazanmayı hak ediyor. Ben de rekor kıracağı son Dünya Kupası maçında Arjantin ile şampiyon olmasını istiyorum."





Sergen Yalçın, "Net bir favori yok; ortada bir maç olacak. İki takımda da özellikleri olan futbolcular var. Kazanma şansları eşit."

Volkan Demirel, "Turnuvada favorilerim İngiltere ve Fransa'ydı. İngiltere elendi, Fransa kupayı kazanır."

Nuri Şahin, "Messi'nin bu turnuvadaki performansından dolayı Messi kazansın istiyorum"

Okan Buruk, "Direkt favorim yok. İki tarafın da artıları, eksileri var. Messi'nin futbolculuk kariyerindeki son turnuvası olması nedeniyle biraz daha Arjantin'in kazanmasını istiyorum."